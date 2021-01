Chiavari: volontariato, Ayusya esce dalle liste regionali

Da Ayusya associazione di protezione della Vita riceviamo e pubblichiamo

Dopo così tanti anni non apparteniamo più alle liste regionali di volontariato. Dalla fondazione avvenuta nel 1997 abbiamo operato per entrare in una realtà che, secondo noi, in quel tempo, era eticamente ineccepibile; negli anni le leggi e tante altre cose sono cambiate. Secondo quanto affermato recentemente da un dipendente della Regione “il volontariato è ad una svolta epocale”, beh, quella svolta non ci appartiene.

Noi siamo stati sin dalla fondazione una associazione di volontariato di fatto, il resto è burocrazia. Questa scelta ci inibirà il 5X1000, ma la libertà non ha prezzo!!