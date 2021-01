Chiavari: “La crisi di Governo e il caso Amiu-Tigullio”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo Pd in Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

la scorsa settimana non è iniziata nel migliore dei modi, sia a Roma, al Governo, che dal punto di vista politico regionale.

La crisi di Governo, l’irresponsabilità e il danno al Paese.

La notizia della settimana è indubbiamente la crisi di Governo innescata da Renzi e arrivata, nella giornata di mercoledì scorso, al ritiro della delegazione di Italia Viva dal Governo, dopo che le Ministre di Italia Viva si erano astenute sulla nuova versione del Next Generation EU approvata dal Governo il giorno prima. Una versione molto migliorata dopo il confronto con le forze politiche, come dirò anche più avanti, ma dalle dichiarazione di Italia Viva e di Renzi oramai la discussione prescindeva il merito e si configurava sempre più come un gioco al rialzo, per puntare ad una rottura.

Delle tante crisi di Governo di cui ho memoria, diretta o indiretta, questa è la più irresponsabile e inspiegabile. Come si può spiegare il motivo per cui, con una pandemia mondiale in corso e la gravità dell’epidemia nel nostro Paese, con la necessità di stanziare risorse per le imprese e le famiglie, di fronte alla fine degli ammortizzatori sociali e ai morsi della crisi economica, e alla necessità di gestire la delicata fase dell’avvio del Recovery Fund, una forza rappresentata molto più in parlamento che nel Paese, decide di mettere in crisi un governo, con tattiche da prima Repubblica, per ottenere spazi e magari qualche posizione in più, mettendo da parte l’interesse generale del Paese? Come si può considerare affidabile chi usa parole e atteggiamenti irresponsabili, contro l’interesse dell’Italia?

La prossima settimana la crisi dovrà essere parlamentarizzata, come si dice: e Conte andrà alle Camere a verificare se attorno al Governo ci saranno le condizioni politiche – e non solo numeriche per proseguire. Lunedì alla Camera e martedì al Senato.

Il PD ha già espresso chiaramente che non c’è disponibilità a Governi con la destra sovranista e populista e che Italia Viva si è dimostrata inaffidabile come soggetto politico, per le modalità e i toni con cui si è giunti allo scontro. Ora la parola al Parlamento, dopo giorni che saranno sicuramente convulsi e pieni di retroscena e interpretazioni, che rischiano di macchiare ulteriormente la credibilità delle istituzioni, in un momento in cui ci sarebbe bisogno di serietà, tutela dell’interesse generale e non solo dei rendiconti personali.

Toti, le assenze e il Consiglio Regionale snobbato

Per quanto riguarda la Regione, anno nuovo, stessi problemi. Ci siamo presentati in aula del Consiglio Regionale martedì mattina, dove avremmo dovuto discutere di molte pratiche urgenti e importanti che prevedevano aiuti concreti, sociali ed economici, per la gestione della pandemia. Il Presidente Toti era assente per impegni istituzionali, non precedentemente comunicati. In realtà, dato che la sera prima era ad Imperia, a metà mattinata ha comunicato che sarebbe rimasto lì, snobbando il Consiglio Regionale. Il problema principale non sta nell’assenza del Presidente, ma nel fatto che è anche l’Assessore alla Sanità, per sua scelta e che la sua assenza non giustificata in tempo, non ha permesso di avere le risposte alle nostre interrogazioni nè da partesua, nè da parte della Giunta. Con un’atteggiamento di spregio nei confronti del Consiglio Regionale, francamente insostenibile.

Casone dello Stecca

Ma nella stessa settimana una notizia positiva è comunque emersa: tramite una Delibera dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono stati stanziati dei contributi per associazioni, fondazioni e tutte quelle realtà che si occupano della valorizzazione della Resistenza e dei princìpi fondanti della nostra Costituzione, e solo per il restauro e la messa in sicurezza del Casone dello Stecca di San Colombano Certenoli sono stati stanziati 12 mila euro.

Si tratta della prima attuazione della legge sui sentieri e i luoghi della Resistenzi di cui sono stato promotore nel 2019, e sono lieto che sia partita proprio con il Casone dello Stecca.

Il Casone dello Stecca, nello specifico, è la culla della Resistenza nel Levante Ligure perché fu lì che venne scritto il “Codice di Cichero”, e la sua messa in sicurezza e il suo restauro sono il primo passo, necessario, per il giusto percorso di ripristino di tutte quelle realtà che raccontano la nostra storia e le nostre Radici, di cui la Liguria è disseminata, che potrebbe portare ad un vero e proprio museo a cielo aperto di tutti i luoghi della Resistenza ligure.

Liguria: fascia arancione, vaccini, recovery fund

La Liguria da ieri è in zona Arancione. L’epidemia aumenta, sono state previste le nuove misure di contenimento più stringenti, e la Liguria ha superato la soglia del Rt 1, collocandosi a 1,15. Il che, in altre parole, significa che il contagio cresce, e non regredisce.

Zona arancio. E la scuola?

La scelta di Toti è quella di tenere però chiuse tutte le scuole superiori e di non applicare le misure di attività in presenza che sono previste per le zone arancioni, come ho detto nella diretta di questa settimana. Mentre il Lazio ed altre Regioni arancioni apriranno per la seconda settimana di fila la Liguria scarica le proprie incapacità gestionali sui ragazzi, che venerdì scorso hanno protestato perchè “valgono meno dei supermercati”.

Ed è veramente indicativo delle priorità di Toti anche nella sua comunicazione, che si sintetizza così: “il contagio risale, come in tutte le regioni, per cui è normale la nostra situazione. I ragazzi però devono stare a casa, perché non si sa mai, tanto, una settimana in più o in meno, è uguale. Mi dispiace di più per i bar e i ristoranti che saranno costretti a chiudere nel weekend.” Un mondo binario, in cui continua a contrapporre l’economia alla salute, alla cura, all’educazione, senza peraltro intervenire concretamente per nessun aspetto.

Ed è preoccupante che la nostra Regione abbia rinunciato a lavorare per mettere in condizione ragazzi e famiglie mentre si riaprivano le scuole in sicurezza.

Vaccini

Una buona notizia dal Consiglio Regionale di martedì però è arrivata: all’unanimità è stato approvato un nostro ordine del giorno, poi firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, che chiedeva di attivarsi perché venisse avviata con priorità la vaccinazione ai pazienti disabili psichici e ai dipendenti delle aree socio sanitarie collegate. La campagna vaccinale infatti è iniziata tra i dipendenti medici e sanitari negli ospedali e nelle RSA accreditate, ma tutte quelle aree con utenze con problemi di disabilità sono state duramente colpite dalla pandemia di Covid 19, anche purtroppo in termini di vite umane perse. Per questo ci è sembrato un atto ragionevole, e dovuto, chiedere di estendere la priorità della vaccinazione proprio a queste realtà.

Il nuovo Next Generation EU

Nella giornata di mercoledì, prima dell’apertura formale della crisi di Governo (con Renzi che ritira le Ministre in una imbarazzante conferenza stampa), il Governo aveva approvato la nuova bozza del Next Generation Eu. Nata dal confronto con i partiti e il recepimento di alcune indicazioni. E’ un piano molto migliorato, in cui entrano con più forza le politiche per i giovani, per le donne, per il superamento dei divari territoriali, più legato agli investimenti di lungo termine. E che ora dovrebbe passare ad un confronto con il Paese per affinarlo ulteriormente. Come abbiamo spiegato venerdì in una diretta con Andrea Orlando e Brando Benifei si tratta di un’occasione unica e la dannosa situazione di incertezza in cui siamo stati scaraventati è ancora più grave.

La sfida che abbiamo di fronte interessa non solo che Italia si vuole, ma che Liguria si vorrà realizzare nei prossimi decenni, ed è per questo che abbiamo sollecitato l’inizio di un percorso di confronto in Consiglio Regionale. E non solo, perchè è molto importante un nuovo protagonismo delle nuove generazioni sul tema della Regione di domani. Il piano si chiama non a caso Next Generation Eu, e la voce e il ruolo delle nuove generazioni sarà determinante: ne abbiamo parlato con i Giovani Democratici di Genova mercoledì scorso, assieme a Selena Candia della lista Sansa, in una bella e partecipata iniziativa.

Genova e il Tigullio. Il caso Amiu

In queste ore si sta discutendo molto del rapporto tra Genova e il Tigullio alla luce del diktat del Sindaco Metropolitano Marco Bucci di far diventare d’imperio AMIU il gestore dei rifiuti per l’intera area metropolitana genovese, e non solo per la città di Genova.

Su Piazza Levante, nell’editoriale di Antonio Gozzi, si poneva una questione rispetto al tema dell’identità del Tigullio nel rapporto con Genova, proprio a partire dalla vicenda AMIU, che è stata oggetto di un incontro tra Sindaci di ogni colore politico.

In sintesi, in questi giorni la pessima gestione di AMIU da parte del Sindaco Bucci è emersa in tutta la sua gravità, per cui i cittadini genovesi dovranno pagare il 20% in più delle tariffe. Con la beffa, che questo aumento non andrà a coprire investimenti in impianti, ma buchi di bilancio.

A fronte di una città che faticosamente raggiunge il 35% di raccolta differenziata, nel Tigullio il tema della raccolta differenziata è stato affrontato con bandi e servizi efficaci, portando a casi importanti come Chiavari e Sestri Levante (unico comune della Liguria sopra i 15mila abitanti staibilmente sul 75% della RD) e in generale ad una crescita dei servizi.

Motivo per cui è inspiegabile di fronte a questa situazione così differenziata, cercare di imporre un percorso forzato che vanifica le eccellenze e non dà reali prospettive di crescita, vista che i nodi impiantistici e gestionali di AMIU e del ciclo dei rifiuti, alcuni dei quali storici, non sono stati affrontati in questi cinque anni dal Comune e dalla Regione. Ma questo tema penso vada anche fatta una riflessione sul passaggio successivo, cioè sulla necessità della rete e delle sinergie tra i comuni del Tigullio. Nel caso dei rifiuti, il tema di un ambito territoriale sempre più integrato; sul tema del turismo con una programmazione comune e politiche coordinate.

Chiavari e cultura

A Chiavari negli ultimi giorni si è riaperto il dibattito sulla Cittadella. Tra una maggioranza più spaccata più di quanto si possa pensare, sulla necessità di cosa mettere in campo per tornare a dare dignità a quel luogo culturale, provo anche io a fare una proposta, non allineata a nessuna di quelle ad ora messe sul tavolo.

Perché il Comune non apre un dibattito pubblico sulla cultura, coinvolgendo associazioni locali e figure esterne ed esperte, cercando di fare un regalo alla nostra città e non al nostro simbolo di appartenenza? Abbiamo la fortuna di avere a Chiavari un numero elevato di centri culturali, per la piccola realtà che è, e quindi invece di lavorare su più progetti separati, perché non pensare di mettere in rete tutte queste realtà culturali? Non è facile, né dal punto di vista della progettazione né dal punto di vista delle tempistiche, perché si tratterebbe di un progetto a lungo termine, ma come per ogni caso preziosa ha bisogna di calma, attenzione e cura.

100 anni del Pci

Giovedì 21 gennaio cadrà un anniversario di grande rilevanza per la storia del nostro Paese, i cento anni dalla nascita del PCI, dalla scissione di Livorno. Sarà l’inizio di un anno di celebrazioni, convegni, riflessioni e riscoperte di quell’esperienza unica e peculiare, con le sue grandezze, i suoi limiti e contraddizioni, che fu il Partito Comunista Italiano.

Lo sarà moltissimo per chi ha vissuto quell’appartenenza a quella comunità di destino e quell’impegno “che può riempire degnamente una vita”. Lo sarà anche per chi non l’ha vissuta direttamente o marginalmente, ma che si confronta con quella cultura politica, quel sistema di valori e quell’immaginario che ha mobilitato milioni di persone e che, nonostante non sia più un Partito da trent’anni, persiste nella memoria e nell’azione, infinitamente molto più di partiti e movimenti che incrociamo sulle schede elettorali ancora oggi.

Gli echi di quel Partito li ho percepiti da bambino servendo i minestroni sulle Feste de l’Unità, e poi li ho riscoperti pian piano dalle parole dei protagonisti di quella stagione: letture che consiglio a tutti, e che mi hanno sempre colpito per la tensione etica e l’intreccio tra vita e politica che raccontano, e che hanno guidato i loro percorsi personali e la loro formazione. Da Una scelta di vita e Un’isola di Giorgio Amendola, a Cinquant’anni nel PCI di Emanuele Macaluso, a Il midollo del leone di Alfredo Reichlin alla Ragazza del Secolo Scorso di Rossana Rossanda. Solo per citarne alcuni. Ma se riuscite, recuperatevi un racconto di Michele Serra contenuto in Cerimonie: si chiama “Poggiavo il mio cappotto sopra un mucchio di altri cappotti”, e più di molti saggi è riuscito ad interpretare il senso di quella comunità.

Impegni

Lunedì 18 alle ore 17 sarò in video conferenza per l’iniziativa organizzata da Articolo 1 Genova: Recovery Fund per recuperare i ritardi sul digitale, la transizione ecologica e le diseguaglianze economiche e sociali.