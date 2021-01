Chiavari: “Ed ora in via Trieste spunta l’ipotesi scuola”

Da Emilio Cervini, già amministratore di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ho avuto modo alcuni giorni fa di seguire via streaming il Consiglio Comunale di Chiavari che ha sicuramente affrontato temi molto importanti per il futuro della nostra città come l’utilizzo dell’area di colmata e la realizzazione del nuovo depuratore di vallata.

Però devo constatare come stiano passando nel silenzio generale (soprattutto del Secolo XIX quotidiano locale sempre pronto a dare grande rilievo alle dichiarazioni di Palazzo Bianco!!! ) alcune novità riguardanti l’ex Area Italgas di via Trieste: una delle pratiche amministrativo-politiche più discusse in questi ultimi anni.

Infatti il Sindaco pro tempore Di Capua ha reso noto che il progetto presentato nel 2019 da Italgas ed approvato dalla Commissione Edilizia ora è stato bocciato! Da chi e perché non è dato sapere. Forse perché non conforme alle normative come aveva sempre sostenuto un Consigliere Comunale ora di opposizione ?

Ma la notizia più strabiliante annunciata dal Primo Cittadino in Consiglio Comunale è stata la seguente: “Italgas è disposta a cedere gratuitamente al Comune l’area in via del Gasometro”. Perché questo regalo? In cambio di cosa? Mistero!

Insomma due notizie non da poco visto che l’argomento aveva scatenato scontri in Consiglio Comunale, aveva riempito paginate intere del solito quotidiano locale, aveva indotto i cittadini ad organizzarsi in un Comitato e a raccogliere firme in città.

Sempre in Consiglio Di Capua ha ipotizzato su quell’area (che evidentemente considera già in sua completa disponibilità) la possibilità di costruire una nuova scuola da parte della Città Metropolitana.

Che dire a questo proposito? Si passa tranquillamente dall’ipotesi di realizzare un campus scolastico in riva al mare ad un polo scolastico in pieno centro città, vicino alle Carceri e all’ingresso del nuovo Tribunale, in una zona “affamata” di verde e parcheggi, come se tutto fosse indifferente.

Comunque, se posso permettermi, suggerirei al signor Sindaco innanzitutto di approfittare della “generosità“ di Italgas ed acquisire subito l’area. Poi – una volta tanto – di non sentire solo la Città Metropolitana e le sue esigenze, ma ascoltare finalmente i cittadini che abitano in quella zona e confrontarsi anche nelle sedi istituzionali e non decidere le scelte solo nelle chiuse stanze di Palazzo Bianco.

Infine il mio sentito ringraziamento a voi di Levante News che permettete di dare voce anche ai semplici cittadini come me.