Appalto rifiuti: “La voce dei sindaci deve essere ascoltata”

In merito all’articolo pubblicato quest’oggi da Levante News col titolo «Rapallo: rifiuti, scontro Bucci-Bagnasco. “Comando io, il Tigullio conta 0″», il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, dichiara quanto segue:

“Auspico che la frase riportata non corrisponda al vero. In caso contrario, saremmo di fronte ad un fatto grave, non tanto per ciò che concerne il merito della questione riguardante l’appalto unico della gestione rifiuti, su cui ciascuno può avere la propria legittima opinione, quanto perché sarebbero mortificati un intero territorio e coloro che lo rappresentano. Quale che sia la decisione finale in ordine all’appalto unico, la voce dei sindaci dei Comuni interessati dev’essere ascoltata, perché essi hanno pieno titolo a mettere sul tappeto le proprie osservazioni e preoccupazioni. Mi auguro perciò che vi sia quanto prima un chiarimento a proposito di quanto riportato nell’articolo di Levante News, che ringrazio per l’attenzione al tema, e che presto si possa addivenire ad un confronto puntuale su una questione così importante e impattante quale quella della gestione dei rifiuti nel Tigullio e nella Val Fontanabuona. Nella mia veste di consigliere regionale mi metto a disposizione per dare il mio contributo su questa problematica così complessa e delicata”.