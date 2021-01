‘Santa’: “Parchi, interrogazione 5 Stelle al Senato

Da Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si segnala in merito alla questione aree protette della Liguria l’interrogazione a risposta scritta al Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e al Ministro per l’Ambiente Sergio Costa- atto numero 4-04779 pubblicato il 14 gennaio 2021 nella seduta n. 292 del Senato della Repubblica a firma dei senatori del M5S (Botto, Croatti, Piarulli, Trentacoste, Angrisani, Montevecchi, Vaccaro e Mantero) di cui si allega il link e il testo.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1189119

Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure

*****

Atto n. 4-04779

Pubblicato il 14 gennaio 2021, nella seduta n. 292

BOTTO , CROATTI , PIARULLI , TRENTACOSTE , ANGRISANI , MONTEVECCHI , VACCARO, MANTERO – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. -Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio regionale della Liguria, lo scorso 23 dicembre 2020, ha approvato un provvedimento collegato alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021, all’interno del quale, con l’articolo 30, sono state introdotte una serie di modifiche in materia di aree protette, concernenti la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “legge quadro sulle aree protette”, che appaiono in evidente contrasto con la normativa nazionale;

gli interventi introdotti, riguardanti le modifiche dei confini dell’area protetta ed il parere da parte degli enti locali interessati, che dovranno esprimersi sul merito entro due settimane (in caso non via sia espressione, il parere s’intende favorevole) a giudizio degli interroganti, violano infatti almeno due leggi fondamentali dello Stato: la legge quadro sulle aree protette, che impone la consultazione obbligatoria dei comuni, province e comunità montane e le disposizioni sul procedimento amministrativo, che escludono il silenzio-assenso per i pareri in materia ambientale e paesaggistica;

al riguardo, gli interroganti evidenziano che in precedenza, con la legge 19 aprile 2019, n. 9 nota come “legge taglia parchi”, la Regione Liguria era già intervenuta modificando la normativa nazionale, in quanto aveva ridefinito i confini di quattro parchi regionali: Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua (tagliando complessivamente 540 ettari dal loro territorio) soppresso 42 aree protette nella provincia di Savona e cancellato il progetto per la realizzazione di un nuovo parco nell’entroterra di Finale Ligure;

tali interventi normativi furono impugnati dal Governo in quanto sollevò questioni di legittimità costituzionale, in violazione della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e successivamente, con la sentenza n. 134 del 2019 la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di ben cinque articoli della legge regionale;

gli interroganti evidenziano altresì, ulteriori interventi da parte della regione Liguria, in materia di aree naturali protette ed in particolare, nell’ambito della gestione risalente al 2019, riguardanti il commissariamento di quattro parchi regionali di primaria importanza: Alpi Liguri, Aveto, Montemarcello Magra – Vara e Portofino, i cui effetti negativi hanno impedito l’effettivo funzionamento degli organi statutari;

le citate osservazioni destano, a parere degli interroganti, sconcerto e preoccupazione in relazione all’insistenza da parte della Regione Liguria, nell’introdurre una serie modifiche normative in materia di parchi e aree protette, avvenute in tempi così rapidi nel corso del recente passato, che appaiono ambigue e discutibili e che coinvolgono l’ecosistema, la tutela paesaggistica, l’ambiente e i territori interessati, le cui norme peraltro risultano in controtendenza con i principi generali disposti dalla normativa nazionale, che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell’ambito delle proprie competenze, in relazione a quanto esposto in premessa, con particolare riferimento alle recenti modifiche introdotte dalla Regione Liguria, all’articolo 30 del collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021, approvato lo scorso dicembre 2020;

se, in considerazione delle osservazioni richiamate, non convenga che le misure normative regionali, oltre a violare palesemente i contenuti della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e pertanto in contrasto con le competenze previste dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione relativo alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, rischino di determinare gravi effetti in termini di riduzione della tutela ambientale e conseguentemente alla qualità della vita della popolazione ligure e all’economia regionale;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di impugnare le disposizioni contenute nella legge regionale recentemente approvata, che modificano i confini delle aree protette, in relazione alle evidenti criticità esposte in premessa e verificare la corretta compatibilità con la Costituzione e le leggi nazionali.