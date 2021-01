Turismo: hotel, oltre al cameriere, assume l’esperto in siti

Un albergo rivierasco, che evidentemente ragiona in positivo e guarda alla prossima stagione, nell’inserzione apparsa su un quotidiano, cerca un maitre di sala, un cameriere ed un “giovane esperto in siti, social media e ecommerce”. Non sappiano se a tempo pieno o part time, se a tempo determinato o meno, neppure quali compiti dovrà assolvere il giovane che sarà assunto.

Si intuisce tuttavia che gli alberghi sono ad una svolta. Fino a pochi anni fa erano solo i direttori di grandi alberghi a 5 stelle ad effettuare viaggi in Russia, Giappone o Stati uniti per contattare personalmente tour operator e promuovere i loro Grand’Hotel.

Oggi oltre alle fiere internazionali, i clienti si catturano via internet con giovani specializzati, in grado di raggiungere tour operator, associazioni e proporre pacchetti che comprendano soggiorni, gastronomia, stabilimento balneare ed escursioni attraverso internet. Decisamente un salto di qualità.