‘Santa’: Gift Card, i vincitori; il ritorno del Claus Village

Da Augusto Sartori e Paolo Barabino riceviamo e pubblichiamo



Buon successo dell’iniziativa Gift Card organizzata a Santa Margherita prima e durante le festività del Natale.

Questo nonostante le gravi difficoltà dovute alle chiusure di molte attività commerciali a causa dei vari DPCM.

Senz’altro un’iniziativa da ripetere anche nel 2021, con anche il ritorno del Santa Claus Village e l’auspicio che la situazione sanitaria ed economica sia totalmente differente.

Un ringraziamento particolare va a tutti i commercianti che hanno donato i premi per la lotteria dimostrando coesione, generosità e spirito di sacrificio in questo drammatico momento per tutti.

Sicuramente anche un bel segnale la “genuina” e spontanea collaborazione tra Ascom – C.I.V. e tutte le forze politiche presenti in Consiglio, che ringraziamo.

Di seguito i nominativi vincenti della lotteria abbinata, con i premi offerti dai commercianti.

PREMI LOTTERIA “GIFT CARD”

01) Sunflower Wine Bar

Magnum Valpolicella Bertani

MONICA REPETTO

02) Rinaldo Ferrari calzature e abbigliamento

Un paio calzature

IRENE DI SANSEBASTIANO

03) La Cambusa ristorante

Pranzo per 1 persona

ALESSANDRO ROCCO

Pranzo per 1 persona

PINO PENSA

04) Buongustaio doc

Due pinse

RITA NEPOTE

05) Thymus ristorante

Pranzo per 2 persone

IVANA IEROLA

06) Gelateria Miki

Un kilo di gelato

CESARE TEPPATI

07) Cappelleria Cavallini

Borsa pelle Gabs

GIAMPIERA MELONI

08) Caffè Velo

Aperitivo per 2 persone

MONICA REPETTO

09) Arredamenti Peragallo

Lampada da tavolo

FRANCO BRIGHENTI

10) Aldiladelmare abbigliamento

Sciarpa Mason’s unisex

ILARIA TORCHIA

11) Pasticceria Arte e Dolce

Confezione natalizia

BARBARA CORRODANI

12) Fusi boutique

Borsa GeorgeGina&Lucy

GIULIANA BASSANO

13) Il Fiocco abbigliamento

Scaldacollo cachemire

SABRINA FERRETTI

14) Trattoria da Pezzi

Buono da 15 euro

FRANCO BRIGHENTI

Buono da 15 euro

LUIGI TORCHIA

15) Gelateria Simonetti

Una torta gelato da un kilo

LUISA FLORIS

16) Ristorante pizzeria Kicks

Pizza e birra per 2 persone

GIULIA MAMELI

17) Ristorante pizzeria da Emilio

Pizza per 2 persone

FRANCO BRIGHENTI

18) Ristorante Insolita Zuppa

Magnum Berlucchi

FRANCO BRIGHENTI

19) Ristorante pizzeria il Baffo

Pranzo per 2 persone

ARLENE BERNARD

20) Vineria Macchiavello

Tre bottiglie vino bio

CINZIA DONDI

21) Gelateria Gepi

Un kilo di gelato

FELICE GENTILE

22) Bar New Life

Aperitivo per 2 persone

MARIA FAENZA

23) Caffè del Porto

Magnum Barolo

PAOLA NEPOTE

24) Divino Wine Lounge

Magnum Berlucchi rosè

ALESSIA COSTA

25) Ristorante pizzeria da Gennaro

Pranzo per 2 persone

FILOMENA DE SANTIS

26) Allsport abbigliamento sportivo

Borsina Slam

DANIELA PAOLUCCI

27) Peter Pan

Contenitori portaggetti

LUIGI EVANGELISTA

28) Master American bar

Aperitivo per 2 persone

MANUELA ROCCO

29) Rossoantico

Confezione bottiglie

MAKOTO MORIYAMA

30) Kiwi

Borsone

ANGELINA ENZA NEPOTE

31) Hotel Jolanda

1 notte camera matrimoniale più massaggio

FABRIZIO SCANDALI