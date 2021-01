‘Santa’: “Gestione dei rifiuti e domande senza risposta”

Da Creuza de ma – L’alternativa per Santa e Caversazio Sindaco riceviamo e pubblichiamo

Prima o poi tutti ci si deve rassegnare che esistono domande senza una risposta. Tra le tante, avremmo fatto a meno di aggiungerne un’altra: ma il nostro sindaco da che parte sta?

Mentre le leggende si rincorrono, ma siamo sicuri che chi ci legge ne sappia almeno una più di noi, molto umilmente ci accontenteremmo di una risposta parziale. Proviamo così: sindaco, ma lei sta dalla parte dei cittadini di Santa? Le considerazioni del caso le lasciamo ancora una volta a voi, ma ci teniamo a fornirvi uno spunto di riflessione, il seguente.

I sindaci del Tigullio si sono riuniti e hanno deciso, compatti, di opporsi a una decisione che ritengono sacrifichi gli interessi dei territori che rappresentano a favore di quelli, più largamente rappresentati, del capoluogo genovese. I sindaci, tutti i sindaci, tranne uno. Quello che amministra, ma non fa politica.

Entriamo più nel dettaglio. Un altro sindaco, Bucci, ha infatti manifestato la sua volontà di centralizzare i servizi della raccolta dei rifiuti nelle mani di Amiu, società organismo di diritto pubblico soggetta alla direzione e al controllo del Comune di Genova. I comuni della città metropolitana, quindi anche quelli del Tigullio, verrebbero così attratti nell’orbita del capoluogo.

Nel condividere lo spirito di razionalizzazione che proviene dai nostri cugini genovesi, siamo fortemente preoccupati, come tutti i nostri rappresentanti (sempre tranne uno), che le pessime prestazioni del centro cittadino in termini di percentuale di differenziata penalizzino i più virtuosi comuni del Tigullio. In altre parole, stiamo parlando di una redistribuzione delle spese dal centro alla periferia, con quest’ultima ovviamente penalizzata.

Fuor di ogni dubbio, crediamo sia chiaro non si tratti di una questione di appartenenza politica. Ma volendo essere ancora più chiari, facciamo un esempio: anche il sindaco Bagnasco ha espresso le nostre stesse perplessità. Se questa non è, lo ribadiamo (siamo stati abbastanza chiari?) una questione di appartenenza politica, ma una manifestazione d’interesse di un territorio che si ritiene minacciato, torniamo sempre alla stessa domanda: sindaco, ma lei da che parte sta?