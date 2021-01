Recco: Sant’Antonio, benedizione a pane e animali

La pandemia non frena le attività di don Antonio Servetto, parroco a Recco nella parrocchia di San Rocco. Oggi, tradizionale festa di Sant’Antonio abate, benedizione del pane, imbustato e lasciato in una cesta ai piedi dell’altare maggiore a disposizione dei fedeli.

Don Servetto non ha neppure rinunciato alla benedizione degli animali. Per evitare assembramenti; stamattina dopo la messa delle 11, in chiesa vi sarà un kit contenente l’immagine del santo, un ricordino ed una boccetta d’acqua che potrà essere fatta bere dall’animale o che gli potrà essere versata addosso.

Nelle foto la cesta contenente il pane benedetto e gli avvisi posti in bacheca