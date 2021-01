Recco: da domani orari cadenzati da Rapallo e Uscio

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Scatterà lunedì prossimo, 18 gennaio, il nuovo orario cadenzato delle linee 75 tra Rapallo e Genova e 76 tra Uscio – Colle Caprile e Genova, entrambe via Recco. Il cadenzamento orario prevede partenze a minuti fissi ad ogni ora, con una modalità che migliora la fruizione del servizio da parte dei passeggeri. In particolare, dal capolinea di Recco le partenze saranno fissate al minuto “00” e al minuto “30” (ad esempio 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 e così via). Stessa scelta, con partenze al minuto “00” per le partenze da Colle Caprile-Uscio, e al minuto “30” per le partenze da Rapallo.

Le modifiche fanno seguito ad una richiesta anche da parte dei viaggiatori e sono state particolarmente apprezzate dai sindaci. «Il nuovo orario di AMT è frutto di un lavoro teso a semplificare la vita dei nostri residenti, di cui ringrazio l’azienda» dice il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.

Soddisfatto anche Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio: «AMT si dimostra attenta alle nostre indicazioni. Soprattutto per i tanti anziani che utilizzano il servizio pubblico, il cadenzamento è un’importante novità». Ovviamente cambiando gli orari delle linee principali, 75 e 76, anche le linee secondarie subiranno modifiche per mantenere il più possibile le coincidenze, in particolare le linee 73, 74 e 80, che interessano Camogli, San Rocco e Ruta, le linee per Lumarzo, Ferriere, Cassanesi, Tribogna, Gattorna, Terrile e le linee locali di Sori, Bogliasco e Pieve Ligure.

L’Amministratore Unico di AMT, Marco Beltrami, sottolinea l’importanza della facilitazione d’uso del trasporto pubblico: “L’integrazione del servizio pubblico urbano ed extraurbano ha l’obiettivo di avere una società più robusta e solida, ma soprattutto di dare più servizio a tutti i cittadini della città metropolitana. Ci sono tante opportunità da cogliere e ci fa estremo piacere che questa prima iniziativa abbia colto le necessità del territorio”.

Dal primo gennaio scorso si è concretizzata l’integrazione tra i due bacini di trasporto pubblico, urbano e provinciale, con la creazione di una nuova società unica; tra le prime iniziative pensate per i passeggeri vi è la possibilità di acquistare sulla APP AMT anche alcuni titoli di viaggio validi nell’area metropolitana.

I biglietti ex ATP che si possono acquistare tramite APP AMT sono i biglietti Tariffa A (4 zone – 75 minuti), Tariffa B (8 zone- 120 minuti), Tariffa C (oltre 8 zone – 150 minuti) e il biglietto per la linea 82 che collega Santa Margherita FS a Portofino

