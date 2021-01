RASSEGNA STAMPA. Covid, due decessi; vaccini alle Due Palme

Oggi, domenica17 gennaio, auguri ad Antonio. Mercati settimanali:; Moneglia. Parole: addomesticare (rendere domestico un animale selvatico, rendere mite e inoffensivo; educare togliendo la ruvidezza). Proverbi: “Merce rara è sempre cara”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Due decessi, calano i contagi, stabili i ricoveri”; “Il covid si porta via Massimo Solari, il patron del Mira”; “Prime dosi di vaccini alla Rsa Due Palme”; “Zona gialla addio, le città muoiono”; “A Chiavari 17 sanzioni in una settimana”.

Sestri Levante: in via Santa Vittoria uno dei siti candidati per l’elisoccorso. Lavagna: droga, in manette “il profeta”. Chiavari: balletto alla Fara, è bufera, “Agoniste tutto in regola”. Chiavari: “Rifiuti, il servizio, affidato ad Amiu non può che peggiorare”. Chiavari: dibattito ecumenico delle chiese cristiane a Telepace. Chiavari: Giorno della Memoria, Moni Ovadia in streaming. Chiavari: colmata in consiglio comunale, la minoranza esce dall’aula.

Zoagli: approdo per i traghetti, c’è l’ok delle Ferrovie. Rapallo: balneari amareggiati. Rapallo: due nuove campane all’Oratorio dei Bianchi. Rapallo: veleno per topi in strada, il sindaco la fa chiudere. Rapallo: gasolio in A-12, rifatto il manto stradale. Santa Margherita Ligure: il sindaco incontra uno per uno tutti i dipendenti comunali. Portofino: Parco nazionale, la legge è inapplicata, Amici del Monte pronti ad azioni legali.

Rezzoaglio: si perde nei boschi.