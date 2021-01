Pieve: cantiere Iren, divieto transito in via Consiglieri

da www.comune.pieveligure.ge.it

Vista la nota della società Iren Acqua S.p.A. pervenuta in data 13 gennaio 2021 prot. 362 relativa ad un intervento di sostituzione della rete idrica e fognaria nella via Consiglieri a Pieve Ligure

Il divieto di transito temporaneo in via S. Bernardo nel Comune di Pieve Ligure, per lavori urgenti condotta fognaria comunale dalle ore 08,30 alle ore 16,00 da lunedì 18 gennaio 2021 per una durata presunta di giorni tre e comunque fino al termine dei lavori stessi.