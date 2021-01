Lettere/ “‘Santa’, il Comune digitalizzato non risponde ai cittadini”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Innanzi tutto volevo ringraziare il vostro media che permette di dare voce ai semplici cittadini, poi volevo porre attenzione su un media locale che oggi sottolinea e pubblicizza la futura riorganizzazione del personale che il sindaco di Santa vuole attuare, ampliando i servizi per i cittadini dove l’informatica avrà la massima espansione.

Certo a causa di questa pandemia e dell’aumento dello smarth-working l’informatica diventa determinante per gli uffici e per i cittadini però non bisogna solo predicare bene ma anche mettere in pratica le intenzioni.

Ho fatto tre email per ogni ufficio che elenco, la prima il 15 dicembre, al sindaco, al suo portavoce, alla polizia locale, all’ufficio tecnico per segnalare un potenziale problema per le moto che circolano in via Garibotti e lo sapete quante risposte ho avuto? Zero, allora se neanche a banali email viene data una risposta, almeno di averla ricevuta, mi chiedo ma di che cosa parliamo? Meno parole e più fatti e pensare che non sono un consigliere comunale di opposizione ma un semplice cittadino.