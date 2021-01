Influenza: nessun picco, la mascherina frena i contagi

L’influenza quest’anno, al momento, non sembra dare problemi. I virologi avevano previsto picchi importanti, ricorso dei malati al pronto soccorso che avrebbero complicato la convivenza con i degenti covid. Al momento nulla di tutto ciò; previsioni sbagliate.

A limitare l’influenza – si suppone – sia l’effetto dei maggiori vaccini effettuati, ma soprattutto le mascherine e i distanziamenti. La mancanza di sufficienti influenzati, non ha ancora consentito di isolare il ceppo in vista della preparazione per il vaccino del prossimo anno; e questo è un fattore negativo. Tra qualche mese i virologi si pronunceranno sull’argomento e ci daranno le loro spiegazioni.