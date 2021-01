Città metropolitana: bando per 17 posti a tempo pieno e indeterminato

Dal sito della Città metropolitana

La Città Metropolitana di Genova ha pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n.3 del 12 gennaio 2021 quattro bandi per l’assunzione per esami, per la copertura di diciassette posti di vari profili professionali a tempo pieno e indeterminato.

I diciassette posti sono relativi a:

– 10 posti in categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato:

Profilo professionale collaboratore, area amministrazione, competenze amministrative (titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, il cui possesso dia accesso ai corsi universitari).

– 7 posti in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato così suddivisi:

3 funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere civile;

2 funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere elettrico;

2 funzionari, profilo professionale di funzionario, area tecnica, ingegnere meccanico;

Gli interessati possono inviare le proprie candidature collegandosi alla pagina del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al seguente indirizzo: https://www.cittametropolitana.genova.it/concorsi dove troveranno il testo dei bandi ed il pulsante per connettersi all’applicazione dedicata, una procedura gestita completamente on-line, compatibile anche con il sistema di riconoscimento SPID e che permette il versamento delle quote di iscrizione tramite PagoPA.

La scadenza dei bandi è fissata per l’11 febbraio 2021 alle ore 16.