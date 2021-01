Chiavari: via Giannotto, da domani lavori Iren e divieti

Iren Acqua Tigullio effettua lavori che richiedono, a Chiavari, la chiusura al traffico, dalle 8.30 di domani, lunedì 18 fino a termine lavori.

In via Bado Giannotto, nel tratto compreso tra via Piacenza e via Aldo Gastaldi, è interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

Senso unico di marcia con direzione mare monte in via Piacenza nel tratto adiacente a via Bado GIannotto.

Obbligo di svolta a destra all’intersezione via Piacenza via Ugolini via Bado Giannotto veicoli provenienti da via Piacenza con direzione monte mare

Obbligo di svolta va sinistra all’intersezione via Piacenza via Ugolini via Bado Giannotto veicoli provenienti da via Ugolini.