Bogliasco: inaugurato l’ascensore “ad uso pubblico”

Alla presenza del sindaco Gianluigi Brisca e con la benedizione di monsignor Silvio Grilli è stato inaugurato, a Bogliasco, l’ascensore che collega via Cavour a via Sessarego.

L’impianto entrerà in servizio nei prossimi giorni ovvero appena ultimate le procedure di immatricolazione dell’impianto medesimo e una volta iniziata la consegna delle chiavette a chiunque ne farà richiesta al Comune. Infatti, come gli altri a Bogliasco, l’ascensore non è pubblico, ma “ad uso pubblico”; la distribuzione delle chiavette per poterlo utilizzare inizierà a giorni.