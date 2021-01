Sestri: incidente in A-12, donna sfonda parabrezza

Oggi, ultimo giorno di zona gialla e di sole, la gente è stata invogliata a sfruttare la possibilità di trasferirsi da un comune all’altro e si sono verificati diversi incidenti con feriti senza gravi conseguenze.

In A-12, alle 15.30 circa, una donna che percorreva il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina, per cause non accertate, ha fatto testa e coda con l’auto e con la propria testa è finita contro il parabrezza, sfondandolo. E’ stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il traffico è stato momentaneamente interrotto. Quasi contemporaneamente nella direzione opposta si è verificato un secondo incidente, anche qui con feriti lievi e interruzione temporaneo del traffico. In entrambi i casi oltre al 118 è intervenuta la polstrada per accertare dinamica e responsabilità.