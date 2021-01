Lettori ci segnalano che da ieri pomeriggio vi è una copiosa perdita d’acqua in via Speroni a Recco; all’altezza dell’Istituto Suore Maestre Pie. La perdita di acqua limpida avviene dal marciapiede nella curva sotto il muraglione dell’Istituto. Dopo decine di segnalazioni a vigili urbani e sopralluogo dei carabinieri, Iren non è ancora intervenuta.

In compenso Iren era presente questa mattina a Camogli in località Boschetto per un’altra sostanziosa perdita d’acqua.