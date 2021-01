Recco: Maestre Pie, la carta del “Recovery Fund” o Rsa

Nel 2006 a Recco sembrava compiersi un miracolo. Con la mediazione dell’allora sindaco Gian Luca Buccilli, la Provincia guidata da Alessandro Repetto acquistò dalle suore Maestre Pie l’omonimo Istituto che aveva esaurito la sua attività scolastica. L’edificio fu pagato 6.000.000 di euro.

Doveva accogliere un’Accademia della cucina, assorbendo il Marco Polo di Camogli, la cui sede sarebbe così rientrata nella piena disponibilità del Comune di Camogli; il Consorzio dei ristoratori recchesi aveva garantito stage per il perfezionamento degli allievi sul campo.

Il restyling dell’immobile e la necessaria dotazione di cucine richiedeva circa tre milioni; ai fondi europei messi a disposizione dalla Regione e al contributo della Provincia era necessario effettuare un’operazione immobiliare trasformando parte dell’immobile in box da vendere ai privati. Le prime obiezioni giunsero dalla sinistra locale (in contrasto a quella che sosteneva sia Regione sia Provincia) e poi da gruppi ambientalisti che indussero Repetto (perché se vogliono le opposizioni contano) a frenare l’operazione.

Giuseppe Fossati presidente e poi commissario della Provincia (anche lui di sinistra) rinunciò a molte offerte d’acquisto perché il mercato immobiliare nel frattempo aveva fortemente ridimensionati i prezzi; temeva che, vendere a molto meno del prezzo di acquisto, avrebbe potuto richiamare l’interesse della Corte dei Conti.

Nel frattempo è intervenuta la richiesta da parte di un Comitato, affinché lo spazio verde venga trasformato in parco urbano. I fautori ne vedono un polmone verde a disposizione dei cittadini; le obiezioni riguardano l’ubicazione e – si dice – l’asperità del terreno.

Oggi col “recovery fund” si tenta di realizzare ciò che era fallito nel 2006: una scuola. La Città metropolitana, oggi proprietaria dell’immobile, ha istruito la pratica che dovrà compiere diversi passaggi prima di sapere se la richiesta verrà accolta e finanziata o meno.

In ogni caso, se la carta del “recovery fund” dovesse fallire, unica via d’uscita per evitare il progressivo degrado per il mastodontico immobile, sarebbe il cambiamento di destinazione d’uso e la cessione per una casa di riposo; un mercato ancor oggi vivace. Altrimenti si può continuare a sognare.

Nelle foto un sit-in per chiedere il parco urbano