RASSEGNA STAMPA: “Rifiuti, non penalizzate i Comuni virtuosi”

Oggi, sabato 16 auguri a Marcello. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: diurno (relativo al tempo che intercorre dall’alba al tramonto; che ha la durata di un giorno; quotidiano, di ogni giorno; parte del breviario romano; locale con doccia e servizi igienici). Proverbi: “I pensieri non pagano gabelle”

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

la Repubblica. Rifiuti: l’arrivo di Amiu non penalizzi i Comuni virtuosi.

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “La curva rimane piatta”, muore la decana dei commercialisti”. “Piano vaccini di massa, saranno tre le postazioni”. Covid economia: “Sindaci preoccupati per la crisi economica”; “Anche i negozi solidali con bar e ristoranti”; “Vogliamo aprire in sicurezza, ai tavoli solo clienti prenotati”; “Raffica di controlli e sanzioni nei bar”; “Effetto lockdown, disturbi alimentari in rapido aumento”. Covid lavoro: palestre piscine e cinema, ennesima doccia fredda. Covid scuola: “Perché un altro rinvio?”.

Sestri Levante pensa al turismo, ritorna l’accesso regolato alla Baia del Silenzio. Sestri Levante: i progetti culturali del Musel diventano digitali. Chiavari: museo diocesano, attività pronte ma sospese. Chiavari: oggi la colmata va in Consiglio, nuovi appalti a Palazzo Rocca. Chiavari: rubano 3.000 euro. Chiavari: deve scontare dieci mesi, arrestato. Chiavari: barca affonda in porto.

Rapallo: schianto in A-.12 subito chiusa e traffico in tilt anche lungo l’Aurelia. Santa Margherita Ligure-Portofino: nuova erosione lungo la strada 227.

Recco: digitalizzazione, bando per accedere ai fondi. Recco: bus delle linee 75 e 76 nuovi orari.