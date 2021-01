Rapallo: via Milano cosparsa di veleno, pulizia e indagini

Via Milano cosparsa di veleno, micidiale per i cani e i gatti. La scoperta è stata fatta poco prima delle 18 e subito il Comune ha ricevuto delle segnalazioni. Sul posto la polizia urbana, i carabinieri e lo stesso sindaco Carlo Bagnasco. La strada è stata chiusa al traffico e gli uomini di Aprica hanno iniziato la pulizia.

Il veleno, che qualche cane avrebbe già mangiato e vomitato, è una pasta informe di colore verdastro (foto). Alcuni campioni sono stati posti sotto sequestro per essere esaminati e capire dove possono essere stati comprati, per quale uso. Il tentativo, anche attraverso le telecamere, è di identificare la persona che lo ha cosparso e denunciarla.

Si avanzano anche delle ipotesi: la protesta contro le deiezioni canine non raccolte che non sono infrequenti nelle zone di via Milano e Torino.