Rapallo: pulitrice al lavoro in via Milano, le indagini (2)

Gli uomini di Aprica hanno prima rimosso la poltiglia verdastra al veleno sparsa da ignoti lungo via Milano a Rapallo. Poi sono intervenuti con la pulitrice per lavare e disinfettare la strada, chiusa al traffico. Sul posto anche il sindaco Carlo Bagnasco con l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. Ma ci sono anche polizia urbana e carabinieri che stanno esaminando i filmati delle telecamere per capire chi ha messo il veleno. L’ipotesi più concreta è che si volessero colpire alcuni cani, rei di avere padroni che non raccolgono le loro deiezioni.