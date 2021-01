Rapallo: ai domiciliari per droga in attesa di processo

Ieri pomeriggio, a Rapallo, nell’ambito di un predisposto servizio anti-droga i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” un 25 enne, M.T., con pregiudizi di polizia, residente nella cittadina del Tigullio. I militari, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano e sequestravano 160 grammi di “marijuana” un bilancino di precisione e la somma di oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività. Il soggetto, dopo le formalità, è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà in mattinata.