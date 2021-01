Parco Portofino: diffida a Ministero e Regione, poi ricorso al Tar

Lunedì mattina gli “Amici del Monte di Portofino” a Genova e l’associazione “Vas” al ministero dell’Ambiente a Roma, protocolleranno una diffida nei confronti dei due Enti per la mancata realizzazione del Parco nazionale di Portofino che avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2019, come prevede la normativa. Se entro trenta giorni il ministero dell’Ambiente, sentita la Regione Liguria, non provvederà a quanto prescritto dalla normativa, verrà presentato un ricorso al Tar ed eventualmente al Consiglio di Stato. La mancata osservanza della legge istitutiva del Parco nazionale, potrebbe anche sfociare in una denuncia penale.

L’annuncio questa mattina nella sede della Tigulliana da parte dell’avvocato Daniele Granara presidente dell’Associazione “Amici Monte di Portofino”. Il senatore Guido Pollice, presidente dell’associazione ambientalista Vas, si è mostrato sulla stessa lunghezza d’onda di Granara e degli amici del Monte di Portofino tra cui il giornalista-editore Marco Delpino. Presente Francesco Olivari, sindaco di Camogli ed ex presidente del Parco regionale.