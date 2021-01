Un uomo di 88 anni assisteva al taglio di alcuni alberi per far legna, quando è stato colpito alla testa da un ramo. Il fatto a Moconesi alto, in una località che si chiama Castagnelo, distante dalla strada carrabile. E’ stato deciso di chiamare l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il medico di bordo, sceso col verricello, ha stabilizzato l’anziano, che non ha mai perso conoscenza. Il paziente, issato a bordo, è stato quindi trasportato al pronto soccorso del San Martino.