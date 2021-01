Le ricette di Renzo Bagnasco: biscotti del Lagaccio (e vino)

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Biscotti del Lagaccio e vino – piatto ebraico

Ingredienti: biscotti Lagaccio, vino Barbera, chiodi di garofano e zucchero.

Esecuzione: la sera prima disporre in un piatto uno strato di biscotti e irrorarli moderatamente perché non devono ammollarsi, con il vino aromatizzato con chiodi di garofano e spolverarli di zucchero. Il giorno successivo, allentati ma non inzuppati, gustarli.

Non dimentichiamo mai che gli ebrei si rapportano con il mangiare, anche il più umile, secondo l’idea della “berakah, della benedizione, perché tutto il cibo è un dono di Dio e quindi è benedetto. In Piemonte simili “intermezzi” sono noti come bruscatelle. Per chi volesse realizzarli, indichiamo la ricetta casalinga dei biscotti.

Ricetta

Biscotti del Lagaccio

Ingredienti: 400 gr di farina bianca, 130 gr di zucchero semolato, 100 gr di burro, m 30 gr di lievito di birra, 15 gr di semi di finocchio e sale.

Esecuzione: impastare un quarto della farina, il lievito sbriciolato e acqua tiepida; formare un pane e metterlo a lievitare fino a che non si sarà raddoppiato di volume.

Rimpastarlo quindi unendovi la farina rimasta e il burro precedentemente sciolto, lo zucchero, i semi di finocchio e un pizzico di sale, dosando l’acqua; lavorare energicamente l’impasto che dovrà risultare morbido e vellutato, coprirlo e lasciarlo levitare per una ulteriore ora. Riprenderlo e, battendolo con le mani, sgonfiarlo e formare due pani oblunghi lasciandoli nuovamente lievitare. Una volta pronti infornarli per ½ ora a forno caldo a 180 gr; appena cotti sfornarli e lasciarli riposare sino al giorno dopo. In fine tagliarli a fette sbieche spesse 2 cm. e rinfornarli a che biscottino facendo attenzione a non bruciarli.

L’insolito nome deriva proprio da un piccolo lago che sovrastava Genova e che fu voluto dall’Ammiraglio Doria per alimentare d’acqua sia il suo porto, che la Villa e il retrostante rigoglioso giardino dove oggi c’è il parco ferroviario di Piazza Principe e caratterizzato, un tempo, dalla statua detta del “gigante”, che lo sovrastava.

Il fornaio che lassù esercitava, li inventò. La presenza dell’anice, oggi purtroppo sempre più ignorato, li rendeva “digestivi” e, per tanto, molto utilizzati come intermezzo pomeridiano.