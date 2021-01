Dopo lo scontro, ruota dell’auto sul cofano dell’altra

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Una squadra dei Vigili del fuoco della Spezia è intervenuta nel primo pomeriggio per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Liguria e via Bragarina.

Per una dinamica ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Municipale che ha effettuato i rilevamenti, due auto si sono scontrate e nell’urto una delle due è salita con una ruota anteriore sul cofano dell’altra.

I tre occupanti delle auto non hanno riportato gravi ferite ma due di loro sono stati comunque presi in carico dal personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco dopo aver delimitato la zona operativa per tenere a distanza di sicurezza le numerose persone che si erano assiepate per osservare la scena, hanno sollevato l’auto salita sul cofano mediante l’utilizzo dell’autogru pervenuta dalla sede centrale, riuscendo cosi a liberare l’auto sottostante.

In via precauzionale, durante le operazione di movimentazione con l’autogru, il traffico su via Liguria è stato temporaneamente interrotto.