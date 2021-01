Da domani zona arancione tra preoccupazioni e proteste

Solo ieri pomeriggio si è avuta la certezza che la zona arancione in Liguria inizia da domani. Prima era stato detto da lunedì, poi da sabato. La confusione del governo aumenta nella sua comunicazione (Poi ci mette del suo la tv che al mattino manda in onda servizi registrati e non più attuali).

In ogni caso, se la situazione è così grave, il governo (tutto preso dalla crisi) dovrebbe spiegarci perché ha lasciato una settimana di zona gialla che avrebbe agevolato i contagi.

E crescono preoccupazioni e tensione nel mondo delle piccole imprese e dei lavoratori.

Nuovo DL dal 16.01.2021 al 05.03.2021