Chiavari: sindaco di Zoagli derubato in negozio da tre ragazze

Il sindaco di Zoagli Fabio De Ponti è stato derubato ieri nel negozio “Ferramenta Chiavarese” di cui è contitolare. Una ragazza è entrata nell’esercizio chiedendo informazioni sulla merce, tanto per distrarre il proprietario; un’altra si è diretta fulmineamente alla cassa impossessandosi di 1.300 euro mentre una terza faceva da palo. Le tre ladre erano a volto scoperto, probabilmente in precedenza avano fatto un sopralluogo, ma non si sono accorte della presenza di quattro telecamere. De Ponti, che ha sporto denuncia ai carabinieri consegnando loro i filmati con i volti delle tre giovani all’opera, ha anche divulgato le immagini affinché altri suoi colleghi non restino vittime delle tre ladre.