Chiavari: metti il Cantero… un contenitore culturale

Immaginare Chiavari città d’arte significa anche censire i locali pubblici e privati utili allo scopo. E magari creare aree ad hoc: perché non chiedere ad Iren un percorso studiato per ospitare i resti della necropoli che in riva al mare diventerebbe un enorme richiamo, sia pure per future lezioni agli studenti liguri? (Siamo certi che qualche lettore e politico si chiederà se chi scrive è impazzito).

Altro elemento della catena il teatro culturale è il Cantero di cui si è parlato tanto senza arrivare, per ora almeno, ad alcuna soluzione. Lo scorso 6 gennaio , pare su richiesta di Pier Enrico “Ico ” Dallorso, portavoce della proprietà, il presidente degli industriali Tigullio Giampaolo Durante ha convocato una riunione, ma la Befana non si è presentata e semmai, invece di capitali da investire nel teatro, avrebbe portato carbone. Alla riunione, che avrebbe dovuto restare segreta (o riservata) c’erano il sindaco Marco Di Capua, l’imprenditrice Franca Garbarino ed un consigliere regionale.

Bocche cucite ovviamente. E’ comunque confermato che recentemente il sindaco Di Capua abbia fatto una proposta che avrebbe potuto consentire una ripartenza, ma è stata rifiutata; secondo il sindaco, anche l’imprenditore Tonino Gozzi ha offerto di entrare in società con la proprietà e mettere a disposizione una cifra tale da mettere in sicurezza il Cantero; altra proposta rifiutata; infine ci sarebbe stato l’interessamento di un gruppo milanese, sembra svanito.

La proprietà avrebbe intenzione di vendere il teatro, vincolato dalla Soprintendenza e, quindi, senza alcuna possibilità di un cambiamento di destinazione d’uso.

Inoltre non è certo il prezzo di vendita dell’immobile: 3.500.000 o 2.000.000? Il sindaco Marco Di Capua conferma la volontà di fare stimare dall’Agenzia del Demanio lo stabile e, una volta che si ha un prezzo certo, detrarre l’importo delle spese necessarie a metterlo in sicurezza e riportarlo a onore del mondo con nuovi arredi e nuovi servizi igienici. A quel punto – supponiamo – il Cantero potrebbe passare in altre mani e diventare anche un contenitore di mostre e altro ancora.

Ma sarà la città a capire come e dove distribuire le risorse culturali.