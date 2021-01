Chiavari: Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi abbandonono il Consiglio

Da Silvia Garibaldi, Roberto Levaggi, Daniela Colombo, consiglieri comunali a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio il consiglio comunale si è riunito per la trattazione di due argomenti all’ordine del giorno.

Il primo era una mozione presentata dai consiglieri Silvia Garibaldi, Roberto Levaggi, Daniela Colombo relativa allo stato dell’arte dell’iter procedurale del nuovo depuratore di vallata. Per questa, i consiglieri presentatori, hanno chiesto sia trattata in Commmissione consiliare con la presenza dei tecnici del Comune preposti, in modo che il dibattito possa essere completo e tecnico.

Il secondo punto in programma era un ODG del giorno presentato dal sindaco Di Capua che impegna se stesso e la Giunta e seguire le linee guida da essi stessi previste sull’area di Colmata. Gli argomenti di tale ordine del giorno dipenderanno in maniera decisiva dal progetto di depuratore redatto da IREN e, senza una discussione prima in dettaglio in commissioni e senza un dibattito, sarebbe inappropriato esprimersi.

Per consiglieri i di minoranza non è possibile esprimersi con consapevolezza e ragionevole fondamento su un documento che pare più “interno” alla maggioranza. I consiglieri Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi sono dunque usciti dall’aula non partecipando alla votazione.