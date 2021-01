Chiavari: cordoglio per il decesso di Bruna Podestà

Dall’ufficio stampa del coordinamento di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Cordoglio da parte di Forza Italia per la morte di Bruna Podestà, storica militante del partito deceduta nella giornata di ieri.

“Ci stringiamo alla famiglia di Bruna Podestà in questo momento di dolore. La signora Bruna ha rappresentato, oltre che un esempio di serietà professionale nel suo lavoro di commercialista, una bandiera per il nostro movimento politico, mettendo anche a disposizione a titolo gratuito i locali della nostra attuale sede chiavarese.

La ricordiamo con affetto e avendo ancora negli occhi le immagini dell’inaugurazione della sede di Chiavari nel novembre 2019, quando i nostri coordinamenti provinciale e cittadino le consegnarono una targa per il suo sostegno costante e determinato a Forza Italia”, scrivono in una nota il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, il commissario cittadino di Genova Mario Mascia, la coordinatrice cittadina e la presidente del Club Forza Silvio di Chiavari, Silvia Garibaldi e Mariagrazia Oliva.