Il rogo ha preso corpo poco prima delle 4 di questa mattina. I vigili del fuoco di Chiavari dopo quasi quattro ore sono ancora impegnati a Carasco, in via San Quirico 15 dove si è sviluppato un incendio in un garage. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Si ignorano al momento le cause che hanno generato il fuoco; sul posto anche i carabinieri. In mattinata saranno conteggiati i danni. Non vi sono state persone intossicate.