Balneari: sentenza Tar favorevole; il ruolo dei Comuni

Da Angelo Siclari, consigliere nazionale Assonat, riceviamo e pubblichiamo



Altra nuova sentenza del Tar della Puglia che chiarisce, ancora una volta, come l’applicazione delle attuali norme in materia di concessioni demaniali marittime turistico/ricreative sono assolutamente legittime nella loro proroga al 2033.

Sentenza Tar proroga concesisoni Lecce

Tra i passaggi fondamentali della sentenza trova particolare interesse il ruolo dei Comuni.

“Ad evidenziare il fatto che il provvedimento di diniego della proroga prevista dalla legge nazionale da parte del dirigente comunale costituisca un mero atto illegittimo e che lo stesso non possa integrare in alcun modo una attuazione della Bolkestein, sarebbe sufficiente il considerare che il diniego di proroga delle concessioni sul territorio nazionale a ” macchia di leopardo” non eviterà l’imminente ed altamente probabile avvio della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, che resterà inadempiente in assenza dell’approvazione della normativa di riordino della materia e di attuazione della direttiva”.

Mi auguro, come rappresentante di categoria di concessionari di posti barca, che si ponga fine a questa confusione che nelle ultime settimane ha visto tante imprese trovarsi di fronte ad interpretazioni di carattere personali da parti di funzionari e politici di molti Comuni italiani