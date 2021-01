Piste da sci chiuse fino al 15 febbraio; piscine e palestre fino al 5 marzo; asporto vietato nei bar e ristoranti dopo le 18. Vietato spostarsi tra regioni, anche se gialle. Il nuovo decreto parte domani, ma ancora non sappiano se la Liguria sarà in zona arancione, come pare probabile nonostante i tanti segnali di ottimismo da piazza De Ferrari; dipende se il fattore Rt è inferiore a 1.

Oggi, intanto, potrebbe essere l’ultimo giorno in zona gialla.