Sestri: elisoccorso, si pensa a un punto di atterraggio notturna in città

Un nuovo anello per potenziare la rete regionale di elisoccorso attraverso la creazione di un nuovo punto di atterraggio a Sestri Levante. Si è svolto ieri, presso la pista di atterraggio elicotteri prossima all’uscita dell’autostrada, il primo sopralluogo da parte dell’Amministrazione per verificare la fattibilità di inserire un nuovo punto di atterraggio per velocizzare le operazioni in caso di emergenza sanitaria sul nostro territorio.

L’area prescelta, la pista di atterraggio a lato della Floricoltura Garden Pastorelli all’imboccatura di via per Santa Vittoria, potrebbe rivelarsi idonea per essere inserita nella rete regionale elisoccorso di un sito di atterraggio notturno e/o diurno, perché in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa europea in materia di operazioni di volo, di recente entrata in vigore. La nuova base, in caso di idoneità, potrebbe quindi implementare il servizio di Emergenza sanitaria di elisoccorso notturno, che il servizio 118 Liguria Soccorso attiverà presso la Base Operativa di Riviera Airport in Villanova d’Albenga.

Al sopralluogo hanno preso parte il responsabile di 118 Tigullio Soccorso Roberto Sanna, accompagnato dai tecnici della Commissione Elisoccorso Piemonte e una rappresentanza dell’Amministrazione nelle persone del Vicesindaco Pietro Gianelli, dell’assessore alla Protezione Civile del Comune Mauro Battilana e la neo-comandante della polizia municipale Federica Genovese. A illustrare l’area al gruppo, il titolare Giorgio Banchero, che già in passato ha messo a disposizione il punto di atterraggio a titolo gratuito. Una decisione che ha deciso di reiterare anche per il futuro, motivo per cui a lui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta.

L’attivazione di una pista di atterraggio idonea notturna prevede alcune restrizioni e differenze rispetto alle normali operazioni diurne e per garantire massimi livelli di sicurezza, quali elisuperfici definite attive 24 ore su 24, localizzate in siti adeguatamente illuminati. Il punto di atterraggio di Sestri Levante è stato, per ora, giudicato idoneo: una decisione che verrà tuttavia ufficializzata soltanto a seguito di un test di volo di validazione notturno.