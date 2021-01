Recco: bando per internet veloce, assegnati contributi a 11 famiglie

Dallo staff di Calo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono 13 le richieste presentate dalle famiglie con figli studenti al Comune per accedere al contributo previsto dal bando “per la promozione della connettività internet veloce e per l’acquisto di strumenti informatici”. Tra le domande sottoposte a verifica dall’ufficio servizi sociali, 11 sono state ritenute ammissibili per la presenza dei requisiti. Tra le condizioni necessarie ai nuclei famigliari per ottenere il contributo c’erano un reddito complessivo lordo riferito all’anno 2019 inferiore ai 32mila euro e la presenza di figli dai 6 ai 23 anni. Il contributo erogato sarà di circa 200 euro per ogni richiesta, per consentire di acquistare computer portatili, tablet e abbattere i costi di attivazione del servizio di connettività veloce, sia fisso sia mobile.

“L’obiettivo del bando – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo, gli assessori ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, Francesca Aprile e Davide Manerba – è stato quello di garantire la connettività, e gli strumenti tecnologici adeguati, anche alle famiglie meno abbienti, all’interno delle quali ci sono studenti, per mettere tutti nelle stesse condizioni di apprendimento”.