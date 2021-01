RASSEGNA STAMPA. Perché il Tigullio deve pagare i conti Amiu?

Oggi, venerdì 15 gennaio, auguri a Mauro. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: pudico (caratterizzato da schiva o composta modestia nei confronti di quanto può esservi di morboso o di equivoco nei rapporti tra i sessi Devoto/Oli) Proverbi: “Gennaio non lascia galline nel pollaio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

la Repubblica. Appalto rifiuti metropolitano: “Perché il Tiguillio deve pagare i conti di Amiu?” Intervento di Tonino Gozzi.

Il Secolo XIX Covid economia. “La protesta di bar e ristoranti non sfonda”; “Asporto più rischioso del servizio ai tavoli”; “Albergatori nel dramma “Pasqua addio”. Emergenza covid: “Record di vaccini in un giorno, calano i ricoveri , meno di 60”. “Un patentino ai vaccinati così girano liberamente”. Covid scuola. “Gli studenti: aiutateci a uscire dal video” (Servizio di due pagine “nazionali” a firma di Silvia Pedemonte).

Riva Trigoso: frana, riaperta via Gramsci. Sestri Levante: Eurospin inaugura e dona scorte alla scuola. Sestri Levante: Sonia compie 100 anni. Chiavari: Piattaforma Miocinema, Mignon in piena attività. Chiavari: A-12 rimosse le gallerie foniche

Rapallo: muore Vanda, la centenaria simbolo dell’Avo”. Rapallo: “Concessioni ai bagni, dietrofront”. Rapallo: bus navetta dal casello a Portofino con linea elettrica. Rapallo: Marconi e Scocco ancora problemi per il riscaldamento. Rapallo: raccolta differenziata, toccata quota 65 per cento. Santa Margherita Ligure: oggi mercato regolare. Santa Margherita Ligure: la nave dell’infortunio a Spezia per accertamenti. Portofino: il coordinamento dice sì alla proposta di Olivari.

Camogli: nuova passerella a sbalzo in via Bettolo. Recco: il Comune sostiene società sportive, Croce e Consorzio.

San Colombano: recupero e messa in sicurezza del Casone dello Stecca.