Rapallo: via Betti, eliminazione di alcune barriere

A Rapallo sono quasi al termine i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche di una parte del marciapiedi di Via Betti (zona residenze di proprietà comunali).

In particolare è stata allargata la carreggiata e sono state spianate alcune zone in dislivello, due interventi fondamentali per agevolare persone con disabilità e difficoltà motorie.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Ringrazio per l’attenzione dedicata al lavoro, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, gli uffici comunali e gli operatori intervenuti”.