Rapallo: “Riunione maggioranza per covid e bilancio” (2)

Il sindaco Carlo Bagnasco rende nota una precisazione in merito all’articolo pubblicato su “Levante News” riferito all’argomento di discussione del prossimo incontro di maggioranza.

“L’incontro della maggioranza, fissato per venerdì 22 gennaio, verterà sull’approvazione del bilancio comunale di previsione 2021/2023 e sulle misure urgenti da attuare in relazione alla crisi sanitaria – dichiara il primo cittadino, che prosegue – in questo momento, discutere di futuri scenari politici sarebbe irresponsabile, prematuro e incompatibile con le difficoltà sanitarie ed economiche che stanno investendo il Paese e la nostra Città, le priorità sono altre. In ogni caso, quando verrà il momento, la scelta sarà discussa e condivisa con tutta la squadra di maggioranza in totale trasparenza”.