Rapallo: “Parco Portofino, giusto il raffronto con le 5 Terre”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Come circolo PD ci sentiamo di condividere la proposta avanzata dal Sindaco di Camogli, Francesco Olivari.

Fino ad oggi è l’unico Sindaco fra tutti quelli direttamente interessati, ad essere a favore dell’istituzione del Parco nazionale di Portofino.

Giusto proporre un raffronto con il Parco delle cinque Terre, non è di grandi dimensioni, 3860 ettari in totale, per Olivari è proprio questa la strada da percorrere, portare il Parco di Portofino ad una dimensione analoga, allungandone così i confini, includendo i siti d’interesse comunitario e le vecchie aree di cornice, in questo modo può ripartire il progetto.

Come PD Rapallo pensiamo che non si possa perdere questa occasione per il nostro territorio, per il futuro della nostra città.

Quindi senza se e senza ma, siamo con il Sindaco di Camogli, perché il Parco nazionale vorrebbe dire:

Lavoro, Ambiente, Progresso.