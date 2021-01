Rapallo: Muzio e Costa, bene la nascita del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare

Da Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia, riceviamo e pubblichiamo

“La costituzione del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare in Consiglio Comunale a Rapallo segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di alleanza e collaborazione tra le nostre forze politiche. Questo percorso, fondato su una comune visione di valori e su un comune modo di intendere la politica, ha preso il via in occasione delle ultime elezioni regionali ed è proseguito con la nascita del gruppo consiliare in Regione. Ora inizia ad allargarsi anche ai Comuni, partendo da una realtà importante come quella di Rapallo, dove con determinazione e lealtà il nostro gruppo sosterrà l’azione di buongoverno cittadino portata avanti dal sindaco Carlo Bagnasco e dalla sua Giunta. Il nostro ringraziamento va dunque al consigliere Giorgio Tasso e alla consigliera Elisabetta Ricci, che hanno scelto di dare vita al gruppo, rinsaldando ulteriormente la nostra alleanza”.

È quanto dichiarano Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, e Andrea Costa, fondatore e presidente di Liguria Popolare.