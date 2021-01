Nell’ufficio documentazione e comunicazione dei vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti sulla A12, fra Recco e Rapallo per incidente stradale. Due persone sono state trasportate in ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico e i Vigili del fuoco hanno curato la messa in sicurezza dell’area.