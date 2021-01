Incidente e traffico bloccato in direzione sud, in A-12, a Rapallo dopo l’uscita dalla galleria Maggio. Tra i veicoli coinvolti un camion. Sul posto il 118 e la pubblica assistenza Croce Verde di Recco. Due i feriti trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. E’ intervenuta la polstrada per stabilire dinamica e responsabilità, e le maestranze di Autostrade per bonificare la carreggiata prima della riapertura del traffico.