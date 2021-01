Rapallo: ancora pesante la situazione in A-12 (4)

Ancora sette chilometri di coda alle 19.00 in A-12 tra Nervi e Recco con i mezzi che escono da quest’ultimo svincolo per percorrere la via Aurelia e rientrare a Rapallo; un altro incidente si è verificato anche in direzione opposta con conseguenze minori.

L’incidente più grave è stato provocato dalla rottura di un asse di un tir. Il conseguente impatto con una vettura ha provocato due feriti trasferiti in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Altra conseguenza negativa, lo sversamento di gasolio dal serbatoio del Tir che in parte è colato dal cavalcavia dell’A-12. Sul posto oltre il 118, la polstrada, i vigili del fuoco di Genova per mettere in sicurezza il mezzo, due squadre dei colleghi di Rapallo e le maestranze di Autostrade per bonificare l’area. Notevole la coda creatasi. Gravi disagi nel traffico nei centri di Recco e Rapallo e lungo la via Aurelia tra i due centri per il transito dei Tir.