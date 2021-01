L’incidente avvenuto in A-12, direzione sud subito dopo l’uscita della galleria Maggio, è stato causato dalla rottura di un asse ad un Tir. Dopo l’incidente si è verificata l’uscita di gasolio e l’asportazione di asfalto dalla carreggiata. Il traffico in direzione sud è bloccato per un periodo non breve. Prima solo le auto ed ora anche i tir vengono fatti uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo avere percorso la via Aurelia fino a Rura e San Lorenzo della Costa.