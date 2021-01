Levanto: pista ciclabile fino a Monterosso, costo 3 milioni

di Guido Ghersi

Il Ministero dell’Ambiente ha inviato al Parco Nazionale delle Cinque Terre 4,6 milioni di euro. Così l’Ente di Riomaggiore potrà eseguire alcune importanti opere.

La prima di queste è uno stanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale nell’ex galleria ferroviaria tra Levanto e Monterosso al Mare sotto il promontorio del Mesco.

Gli altri progetti che saranno finanziati sono: la manutenzione straordinaria e la nuova realizzazione di monorotaie a cremagliera nei tre comuni delle Cinque Terre per un importo di 800.625 euro; l’efficientamento energetico dell’ostello di Corniglia, frazione del comune di

Vernazza per 497.800 euro ed infine il monitoraggio dell’Area Marina Protetta con la creazione di stazioni di ricarica dedicate presso le banchine per un importo di 327.012 euro.