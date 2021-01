Lettere: “Lavagna, io positivo a casa e senza aiuti”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata) (Naturalmente pubblicheremo eventuali lettere che smentiscano o spieghino quanto asserito dal nostro lettore)

Salve abito nel comune di Lavagna ed essendo positivo al covid sto rispettando la quarantena. Essendo un oss avevo messo la cosa in preventivo sin dal primo momento ma non sarei ma riuscito ad immaginare di ritrovarmi chiuso in casa (perché denunciato penalmente se esco) senza sapere come fare per la spesa o peggio per i farmaci che mi hanno prescritto in quando ho pure due cani.

Il bel comune di Lavagna assieme alla regione Liguria fornisce tutta una bella serie di numeri a cui rivolgersi ma il vero problema e che nemmeno a pagarli ti rispondono e se sei fortunato di trovare qualcuno che ti risponda perché infastidito magari dal suono del telefono che gli stai facendo squillare da un ora, ti fornisce un altro numero a cui non rispondono. Ormai non mi faccio nemmeno più del nervoso ma mi vien da ridere perché sembra una barzelletta.

Mi sono rivolto ai vigili e non aggiungo altro magari provate voi in prima persona ad esporgli il mio tipo di problema. Io non voglio giudicare il comune di Lavagna o la regione Liguria perché sicuramente la mia di regione sarà messa molto peggio ma mi chiedo come devo fare visto che qui in Liguria mi sono trasferito per lavoro da non molto e non ho nessuno che mi possa aiutare (anzi tanto di cappello per il lavoro).