Lavagna: “Ricordare è resistere” con Moni Ovadia

Da Futura aps Lavagnma riceviamo e pubblichiamo

Martedì 19 gennaio 2021 h. 10.00/11.00, Moni Ovadia sarà ospite dell’Associazione e interverrà sul tema “ Ricordare é Resistere” all’interno del corso “Comunicazione e media”, tenuto da Roberto Pettinaroli, docente di Futura e responsabile Levante del Secolo XIX.

Con questo incontro l’Associazione vuole coniugare i propositi del percorso culturale e sociale proposto a inizio anno e il significato del “Giorno della Memoria” in cui si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta esattamente il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata come giornata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, designata dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005.

L’intenzione della ricorrenza è solitamente quella di consentire una partecipazione attiva alla commemorazione del 27 gennaio, affinché, unitamente all’aspetto celebrativo, si possa costituire un’occasione di dialogo, riflessione e approfondimento sui valori della fratellanza, della solidarietà e della tolleranza, che nel momento più tragico e oscuro della Storia del nostro Paese e dell’Europa, in un clima di profondo smarrimento della coscienza collettiva, apparvero irrimediabilmente perduti.

Essi sono comunque anche “valori di civiltà e umanità senza frontiere di luogo e di tempo” e costituiscono le fondamenta su cui poggia la Carta costituzionale e quindi la nostra Repubblica democratica. Per questo motivo “Ricordare è anche Resistere”, oggi e sempre, per non permettere alcun cedimento di fronte a razzismi e fascismi di alcuna sorta.

Ciò che è appena accaduto negli USA e sta accadendo in tanti altri paesi, anche europei, ci pone tanti interrogativi al riguardo e non possiamo far finta di niente!

Il Consiglio Direttivo: Aurora Pittau; Rina Seminaroti; Mario Fato; Princi Ratti; Giovanni Sanguineti